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TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

TSK'nın düzenlediği operasyonlarında rejim ordusunun üst düzey isimleri havaya uçuruldu

Güncel / 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:30
TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesin sağlanması için görev yapan Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi bombardıman altına aldı.

Rejime ait hedefleri tek tek havaya uçuran TSK, rejim ordusuna ağır bir darbe vurdu.

3 general, 1 albay

SİHA'larla düzenlenen hava saldırılarında rejim ordusunda görev yapan 3 general ile 1 albay öldürüldü.

Türk askerine saldırı talimatı veren isimler

Öldürülen isimlerin Türk askerine karşı düzenlenen saldırılarda etkin rol aldığı gelen bilgiler arasında.




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