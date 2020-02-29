USD (Alış - Satış) : 6,23 - 6,24 EURO (Alış - Satış) : 6,86 - 6,87

TSK rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirdi.

Dünya / 29 Şubat 2020 Cumartesi 21:59
TSK rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor
Video için tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, 'Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Milli Savunma BakanlığıTwitterRejimİdlibSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı