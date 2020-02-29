TSK rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirdi.



MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Paylaşımda, 'Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : AA

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