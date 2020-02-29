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Tehlike yayılmaya devam ediyor

Latin Amerika'da Brezilya ve Meksika'nın ardından Ekvador'da, yaklaşık iki hafta önce seyahatten dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Dünya / 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:12
Tehlike yayılmaya devam ediyor

Ekvador basınında çıkan habere göre, Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno, Gauyaquil'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Şubat'ta Madrid'den aktarmasız uçuşla Ekvador'a dönen 70 yaşındaki ismi paylaşılmayan kadında Kovid-19 virüsüne rastlandığını doğruladı.

Andramuno, herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ülkeye giren kadında, birkaç gün sonra yüksek ateş gibi bazı belirtiler görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Bakan Andramuno, hastanın yoğun bakımda olduğunu ve temasta olduğu yaklaşık 80 kişinin de gözlem altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

Ekvador, bu hafta havalimanlarında Kovid-19'un çokça görüldüğü Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'dan gelen yolcular için tedbirleri en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası geçen hafta Brezilya'da 1 ve Meksika'da 2 kişide görülmüştü.

Kaynak : AA

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