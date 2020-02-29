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Sosyal medya provokatörleri gözaltında

İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili Gaziantep'te sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:49
Sosyal medya provokatörleri gözaltında

Esad rejiminin İdlib'de 33 askerimizi şehit etmesi sonrası sosyal medya provokatörleri de harekete geçti.

Gaziantep'te asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.

4 provokatör gözaltında

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada halkı galeyana getirmeyi amaçlayan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir.'

Sosyal MedyaŞehitTürkiye Cumhuriyetiİdlib

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