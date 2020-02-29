Sosyal medya provokatörleri gözaltında

Esad rejiminin İdlib'de 33 askerimizi şehit etmesi sonrası sosyal medya provokatörleri de harekete geçti.



Gaziantep'te asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.



4 provokatör gözaltında



Gaziantep Valiliği, sosyal medyada halkı galeyana getirmeyi amaçlayan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir.'