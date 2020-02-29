Şehitlerimize köpek dedi evinden alındı

PKK sempatizanı Reşat Muaz, TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzattı. Akşam saatlarinde sosyal medyada büyük bir tepkiyle yayınlanan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.



PÖH evinden aldı



Yaşadığı evi tespit eden Polis Özel Harekat ekipleri, Reşat Muaz'ı gözaltına aldı.



Şehitlerimize 'köpek' deme küstahlığı gösteren PKK'lı alçak, çektiği videolarda gülüyordu ancak gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için ağladı.



'Köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz, hepiniz gebereceksiniz

PKK'lı Reşat Muaz videoda, 'Oğlum bu kadar kuduracağınızı bilmiyordum. Ne oldu lan, köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz? Aferin size, aferin. Hepiniz gebereceksiniz.' demişti.









