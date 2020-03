Koronavirüs salgınında patlama

İran devlet televizyonu, ülkeyi sarsan koronavirüs salgınında son bir gündeki gelişmeleri izleyicilerine aktardı.



Buna göre, son 24 saatte dokuz kişi daha hayatını kaybetti. Salgının ülkeye girişinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e çıktı.



Yine son 24 saatte 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Böylece toplamda 683 hastayla vaka sayısı 700'ye dayandı. Resmi yetkililer ise, vaka sayısını 593 olarak veriyor.



İran, halihazırda Çin'den sonra en çok can kaybının gerçekleştiği ülke konumunda.



Koronavirüsün hızla yayıldığı bir başka ülke Güney Kore'de, vaka sayısı 3150'ye ulaştı. Seul yönetimi, gece yarısı ilk açıklamasında 594 vaka rapor etti, sabah saatlerinde ise 219 kişide daha virüse rastlandığını açıkladı.



Yüzlerce insanın maske satın almak için kuyruğa girdiği Güney Kore'de şimdiye kadar 17 koronavirüs hastası can verdi.



Güney Kore lideri MMoon Jae-in, Seul'deki parlamento binasına girerken koronavirüs testinden geçirildi.



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Güney Kore'deki salgının merkez üssü olan Daegu kentinde sokakların ilaçlanma fotoğraflarını servis ediyor.