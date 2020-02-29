İnsan akını kaldığı yerden devam ediyor

Yardımsever vatandaş simit ve meyve suyu dağıttı



Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, 'Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç.



Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun' dedi.



Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.



Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri dün gece de devam etti.



İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti.



Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. Burada bekleyen göçmenlerin arasında Zonguldak'tan ve Ankara'dan da gelenlerin olduğu öğrenildi.



Göçmenlerin toplandığı bir diğer nokta da Fatih, Aksaray oldu. Buradakiler otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gitti. Otogarda da göçmenlerin yoğunluğu vardı.



Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor. Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgeye yürüyor. Sayıları düne göre en az 2 kat artan mülteci grubu, geceyi de soğuk havaya rağmen dışarıda geçirdi.



Öte yandan, mülteci grubun arasında çok fazla küçük yaşta çocuk ve kadın olması dikkat çekiyor.



Geceyi otogarda geçirdiler



Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdürdü. Geceyi Edirne Otogarı'nda yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışarak geçiren göçmenler, sınırı geçene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi. Göçmenler, Gerekirse Meriç Nehiri'ni yüzerek geçeceklerini belirtti.



Afganistan uyruklu Amir Mesut, “Burada daha fazla kalırsak dayanamayız, soğuktan donarız, ölürüz. Ne yapacağımız belli değil. Sınırı yüzerek geçeceğiz. Çocuklara da ip bağlayıp, bir şekilde karşıya geçireceğiz. Geri dönmeyi düşünmüyoruz” dedi. Servis şoförü Ercan Gül, “İki gündür otogardan sınıra yolcu taşıyorum. Yazıktır günahtır. Çok yağmur yağdı, çoluk çocuk hepsi ıslandı. Çok üzülüyorum. Bir şeyler yapılsın, herkesin hali perişan” şeklinde konuştu.



Gün aydınlanınca yeniden yola çıktılar



Göçmenler havanın aydınlanmasıyla birlikte sınır kapısına doğru yeniden yola çıkarken, Yunan askerleri ise otobüs çekerek kapattıkları tampon bölgeye ulaşanları, ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye dönmeye ikna etmeye çalışıyor.



Denizli'de düzensiz göçmenlerin gündüz saatlerinde başlayan Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gidişleri gece saatlerinde artarak devam etti. Mülteciler otobüs firmalarının Edirne araçlarına binmek için yoğunluk oluştururken, Edirne'ye sefer bulamayanlar ise İstanbul araçlarına bilet aldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde gündüz saatlerinde başlayan mültecilerin Edirne'ye gidiş yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitme hayali ile Edirne'ye doğru yola çıktı. Edirne için otobüslerde yer bulamayan mülteciler İstanbul, başta olmak üzere Tekirdağ otobüslerine bilet aldılar.



Otobüs bileti satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu Avrupa'ya gidecek olan göçmenlerin çok fazla geldiğini ve otobüs seferlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İmamoğlu, “Çok yoğun Denizli otogarı olarak, sabahtan ve öğle saatlerinden başladı bu yoğunluk akşam 6-7 hatta hala daha devam ediyor. Otobüs bilet satış sistemlerimiz yavaşladı. Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik. Göçmenler İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler. Şuanda satışlarımız normalden biraz daha yüksek oldu bugün, hatta bayağı bir yüksek oldu. Buradan ek seferler kaldırdık 2-3 tane otobüs kalktı. Gerek Edirne'ye, gerekse İstanbul'a olacak şekilde” ifadeleri ile anlattı.



Otobüs bileti satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu Avrupa'ya gidecek olan göçmenlerin çok fazla geldiğini ve otobüs seferlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İmamoğlu, “Çok yoğun Denizli otogarı olarak, sabahtan ve öğle saatlerinden başladı bu yoğunluk akşam 6-7 hatta hala daha devam ediyor.



Otobüs bilet satış sistemlerimiz yavaşladı. Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik. Göçmenler İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler.



Şu anda satışlarımız normalden biraz daha yüksek oldu bugün, hatta bayağı bir yüksek oldu. Buradan ek seferler kaldırdık 2-3 tane otobüs kalktı. Gerek Edirne'ye, gerekse İstanbul'a olacak şekilde” ifadeleri ile anlattı.



Başka bir otobüs bileti satış görevlisi Yaşar Gökgöz ise durumu şöyle ifade etti. Gökgöz, “Şuanda yoğun bir ilgi var özellikle Edirne hattına olarak genel mülteci halk olarak bahsedeyim Suriyeli, Afganistan ve İran vatandaşları şuanda Edirne'ye akın ediyor.



Şu anda Denizli otogarından 20-25 dakikaya bir Edirne'ye araç çıkıyor. Bilet fiyatlarında bir değişiklik var 20 - 30 TL fazlalaşma durumu var ek seferlerden kaynaklı olarak. Yoğun bir ilgi var şuanda biz yetiştiremiyoruz araba olarak” dedi.



Öte yandan, düzensiz göçmenler gece geç saatlere kadar bekleyeceğini ve geceyi orada geçirerek sabah saatlerinde gelecek otobüslere de bilet aldıkları belirtildi.



Akın akın gidiyorlar



Kentte dün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği devam ediyor.



Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.



Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.



Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.



Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.



Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.



Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.



Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu.



Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.



Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.



Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Edirne başta olma üzere sınır kentleri üzerinden Avrupa'ya ulaşmak istiyor.



Eşyaları ile otogara gelen düzensiz göçmenler, otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı.



Geceyi yağmur altında geçirdiler



Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı.



Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.







