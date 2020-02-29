İdlib'de topçu saldırısı: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan İdlib'de rejimin saldırılarında 1 askerin şehit, 2 askerin yaralandığını duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.



Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!



Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.



Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit olmuştu. Saldırının ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleşen saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 'Türkiye, Rus ordusunu Türk askerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin bilgilendirmedi. Türkiye'den sağlanan bilgiye göre, Türk askerlerinin orada olmaması gerekiyordu. Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı gerçekleştirmedi' demişti.



Rusya'nın iddialarına yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, 'Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.' şeklinde konuştu.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye en başından beri Soçi mutabakatına uyulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mutabakat çerçevesinde orada olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede benzer ifadeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

