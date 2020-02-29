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Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yaptığı açıklamada, "Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Güncel / 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:17
Elazığ'da korkutan deprem!

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem şehirde hissedildi

Kandili Rasathanesi de Elazığ depremini 4.6 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise Kandilli 3.6 kilometre olarak ölçtü.

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.

AFAD'dan açıklama:

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

DepremKandilli

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