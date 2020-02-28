Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi.



Açıklamada, Ankara’nın Moskova'yı Türk askerinin bulunduğu yer hakkında önceden bilgilendirmediği belirtildi. Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi ve Türkiye'nin kaybının öğrenilmesinin ardından rejime ateşkes baskısı yapıldığı vurgulandı.



Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi.



Öte yandan Rus haber ajansları, Karadeniz filosundan Cruise füzesi atabilen iki fırkateynin Suriye kıyılarına gönderileceğini duyurdu.

