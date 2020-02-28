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İngiliz basınından Türk askerlerini Ruslar vurdu iddiası

Esad rejiminin Türk askerlerini hedef alan alçak saldırısı dünyada büyük yankı uyandırdı. İngiliz basını, saldırının Rus uçakları tarafından yapıldığı iddiasını yazdı

Dünya / 28 Şubat 2020 Cuma 22:59
İngiliz basınından Türk askerlerini Ruslar vurdu iddiası

Suriye'de Esad rejimi, İdlib'de kalleşçe saldırıda Türk askerlerini hedef aldı. Alçak saldırıda 33 vatan evladı şehit oldu.

Dünya basınında geniş yankı uyandıran saldırı sonrası gözler Rusya'ya çevrildi.

Moskova'dan gelen açıklamada, 'Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı.' denildi. Ancak, İngiliz medyasında saldırının Rus jetlerince yapıldığı iddiası yer aldı.



İngiliz basını: Saldırıyı rus jetleri yaptı

The Guardian gazetesi, Türk yetkililerin saldırı için Suriye rejimini suçladığını aktardı.

İdlib'deki çeşitli kaynaklara işaret edilen haberde, 33 Türk askerinin şehit düştüğü saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi.



Abd medyası: Savaşın gidişatı değişebilir

New York Times gazetesi de söz konusu saldırının, Suriye'de savaşın gidişatını değiştirebileceğini yazdı.

Türk yetkililerin ifadelerinin yer aldığı haberde, düzenlenen saldırının Esad rejimi güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ancak, son haftalarda bölgedeki hava saldırılarının çoğunu Rus jetlerinin yaptığına dikkat çekildi.

GuardianHava KuvvetleriİdlibSuriyeSaldırı

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