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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihe savaş suçlusu olarak geçecek Esed ve rejim unsurlarının, İdlib'deki alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerini belirtti.

Siyaset / 28 Şubat 2020 Cuma 22:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir.

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

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