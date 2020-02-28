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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.

Güncel / 28 Şubat 2020 Cuma 23:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesine dair bilgiler paylaşıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan, İdlib'deki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınmasında anlaştı." denildi.

"Koordinasyon sürecek"

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, "Rusya Türkiye ile İdlib'de koordinasyonu sürdürmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Başsağlığı diledi

Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını dile getiren Lavrov, şehit olan Türk askerleri için ise başsağlığı dileklerinin iletildiğini belirtti.

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