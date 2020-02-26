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Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması!

Yalova Belediyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Zimmet’ soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı

3. Sayfa / 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:35
Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması!

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı. Hakkında zimmet iddiası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklanmış, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YOLSUZLUK OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI KARARI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı tespit edilen T.T, H.Ç ve E.G gözaltına alındı. Yalova Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk operasyonu sürerken gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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