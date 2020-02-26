USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Sıcak Haber : Corona virüsü Yunanistan'a sıçradı!..

Ünlü iş adamının oğlunun intiharında kahreden detay!

Sarıyer’de, iş adamı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını arayarak, “Babacığım seni çok seviyorum.” dedikten sonra dedesine ait tabancayla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:39
Ünlü iş adamının oğlunun intiharında kahreden detay!

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki işadamı Ali Armağan'a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A'nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A'nın intihar etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, “Babacığım seni çok seviyorum.” diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi. A.M.A'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.








Adli TıpDoğanbeySarıyerBahçeköySağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı