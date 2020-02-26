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Türkiye'den iki ülkeye seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti. İtalya ve Irak bilindiği gibi gelen son dakika haberlerinde Çin ve İran'dan sonra koronavirüs konusunda en riskli ülkeler arasına girmişti

Güncel / 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:30
Türkiye'den iki ülkeye seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti. İtalya ve Irak bilindiği gibi gelen son dakika haberlerinde Çin ve İran'dan sonra koronavirüs konusunda en riskli ülkeler arasına girmişti.

Dışişleri BakanlığıÇinIrakİranİtalya

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