Malatya depremi iddialarına Vali'den yanıt!

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 10.0 km, merkezini ise Pütürge olarak açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, deprem saat 02.03'de Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Deprem; Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.



MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA



Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.



Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor.' dedi.



Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.



Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan bazıları depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, 'Yataklar bir anda sallanmaya başladı. Çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz' dedi.



VALİ BARUŞ'TAN O İDDİAYI YALANLADI



Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde kentte ölü ve yaralı olmadığını belirterek, vatandaşları önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.



Vali Baruş, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:



'İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.



Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan; 'Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu' yönündeki haber gerçek dışıdır.'



DEPREME EN YAKIN MAHALENİN MUHTARINDAN AÇIKLAMA



Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin merkezine en yakın mahallesinde, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.



Depremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Çanakçı Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı.' ifadelerini kullandı.



ELAZIĞ'DA KUVVETLİ HİSSEDİLDİ



Malatya'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedilince insanlar sokağa çıktı. Deprem sırasında balkonlardan atlayan 4 kişi ile panik atak geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.