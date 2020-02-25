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Kaskın ipini takmayınca canından oldu!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan 80 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti. Motosiklet sürücünün kaskının ipinin bağlı olmadığı öğrenildi.

3. Sayfa / 25 Şubat 2020 Salı 20:43
Kaskın ipini takmayınca canından oldu!
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine seyreden Turgut K. idaresindeki 34 VS 8039 plakalı otomobil ile Torba Kaynar Kavşağı'nda sola dönüş yapmaya çalışan Mehmet Halil Çırakoğlu'nun (80) kullandığı 48 TV 167 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Çarpma esnasında Çırakoğlu'nun taktığı ipi bağlı olmadığı iddia edilen kaskın kafasından çıktığı ifade edildi. Başını sert bir şekilde asfalta çarpan Mehmet Halil Çırakoğlu, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıya müdahale ederek duran kalbini yeniden çalıştırdı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırakoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü Turgut K. ise motosiklet sürücüsü Mehmet Halil Çırakoğlu'nun sağ şeritten aniden önüne çıktığını, çarpmamak için manevra yapıp refüje çıktığını söyledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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Polis EkipleriKaynarMotosiklet Sürücüsü

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