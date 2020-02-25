Kara Kuvvetleri eski komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti

28 Şubat'ta Ankara'ya tankları yürüten komutanlardan Hikmet Köksal hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Köksal, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.







Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.



Köksal, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Nisan 2018’de verdiği kararla, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devşirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Cezalar, duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapse çevrilmişti.

Davada yargılanan 21 sanık, yaş ve sağlık durumları gözetilerek tutuklanmamış, ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.







Kaynak : AA

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