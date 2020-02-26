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Hindistan'da protestolarda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Hindistan’da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Dünya / 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:42
Hindistan'da protestolarda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti sırasında başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma çıktı. Polis, taş atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, çıkan çatışmalarda ölü sayısı 20’ye yükselirken, 189 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Dün başkent Yeni Delhi’nin kuzeydoğusunda düzenlenen gösteriler sırasında kundaklama olaylarının yaşandığı, dükkanların yağmalandığı, iş yerlerine zarar verildiği ve bir caminin tahrip edildiği belirtildi. Gösterilerin yaşandığı bölgelerde silah seslerinin duyulduğu ve bazı protestocuların vurularak yaralandığı ifade edildi.

Tartışmalı Vatandaşlık Düzenleme Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Yasa, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlık dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken, aynı sınıftaki Müslümanları kapsam dışı bırakıyor.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti. Kaynak : İHA

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VatandaşlıkHristiyanlıkAfganistanCumhurbaşkanıKapsam Dışı

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