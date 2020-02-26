Adalet Bakanı Abdülhamit Gül uyardı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gül, şunları kaydetti:



'Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin.'



KILIÇDAROĞLU'NUN YARGI ÇIKIŞI



Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bu ülkede avukatların en az yüzde 80'i, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yargı en ağır krizi yaşadığı bir dönemden geçiyor' diyorsa, herkes şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır." demişti.



Kılıçdaroğlu eleştirilerine şöyle devam etmişti:



"Adalet, hak arayan kişinin başvurduğu yer demektir. Adalet, haksızlığa uğrayan kişinin hakkını teslim etmek, egemen güçlerin önünde eğilmemek, hiç kimseden, hiçbir organdan talimat almamak demektir. O nedenle adaleti önemsiyoruz. O nedenle 'Devletin temeli adalettir.' diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz, devletin kurumları ağır ağır çürür. Siz bazen farkında dahi olamazsınız."

