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Trump: Aşıya çok yakınız!

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da karantina altına alınan gemiden ABD'ye getirilen Amerikalıların karantina altında olduğunu belirterek, ülkesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede "çok iyi iş çıkardığını" söyledi.Trump, Covid-19 için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olunduğunu söyledi.

Dünya / 25 Şubat 2020 Salı 17:08
Trump: Aşıya çok yakınız!

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, basın toplantısı düzenledi.

Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz." dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkarılan 328 ABD vatandaşının, uçaklarla ülkeye getirildiğini anlatan Trump, "Amerikalıların ülkeye getiriliş kararının çok doğru olduğunu" söyleyerek, "Hiçbir sorun yok, hepsi karantinaya alındı. Ve biliyorsunuz ki (koronavirüsü kontrol etmek) bu amaçla ve aşı elde etme çalışmaları için 2,5 milyar dolarlık fonu onayladım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kovid-19 için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olunduğunu söyledi ancak detay vermedi.

Koronavirüs ile mücadele konusunda Çin ile de temasta olduklarını dile getiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, kendisine "bu sorunun çözümü için çok çalıştıklarını söylediğini" aktardı.

Kaynak : AA

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