USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Sıcak Haber : Corona virüsü Yunanistan'a sıçradı!..

Rusya İdlib çağrısını reddetti!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib için ateşkes çağrısını reddederek, "Bunun teröristlere teslim olmak, hatta onları ödüllendirmek anlamına geleceğini" ifade etti.

Dünya / 25 Şubat 2020 Salı 22:50
Rusya İdlib çağrısını reddetti!

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Bazı hükümetler radikal ve terörist gruplar tarafından yürütülen skandal eylemleri haklı göstermek istiyor' dedi.

'ATEŞKES, TERÖRİSTLERİ ÖDÜLLENDİRMEK ANLAMINA GELİR'

Rus diplomasisinin şefi, 'Bu şartlarda ateşkes istemi, insan haklarını savunma amacını göstermez, tersine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir' yorumunda bulundu.

Pazartesi günü, Ankara ve Moskova arasındaki görüşmelere değinen Lavrov, 'Şu anda, İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor. Bu müzakerelerin bizleri İdlib'in gerçekten gerginliği azaltma bölgesi olması hedefine ulaştıracağını umuyoruz' demişti.




BM'DEN İDLİB UYARISI

Dün, BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Beşşar Esed'e bağlı askeri birliklerinin saldırını sürdürdüğü Suriye'nin İdlib ilinin savaş alanına dönüştüğünü ve 3 milyondan fazla sivilin kapana kısıldığı uyarısında bulunarak, 'Kuşkusuz ki bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz' demişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların hedef alınmasının 'zalimce' olduğunu vurgulamıştı.

Yaşam MücadelesiSivil KatliamıMichelle Bacheletİnsan HaklarıDışişleri Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı