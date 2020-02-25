Meteorolojiden fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliği, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde fırtına, perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün meteorolojik uyarısına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



'İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'



TRAKYA İÇİN UYARI



İstanbul Valiliği, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde fırtına, perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün meteorolojik uyarısına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



'İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'



BALIKESİR



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, 'Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü il genelinde yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' açıklaması yapıldı.



DOĞU KARADENİZ



Doğu Karadeniz'de yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Açıklamada, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



BURSA



Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'da çarşamba günü, güney ve güneybatıdan saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, perşembe günü ise saatte 70-100 kilometre kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınada meydana gelebilecek muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



BATI KARADENİZ



Batı Karadeniz bölgesinde güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisi arttıracağı belirtildi. Perşembe günü kuvvetli fırtına ve saatte 70 ila 100 kilometre şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı beklenen fırtına nedeni ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelerin olması beklendiği, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.



Ayrıca ulaşımda aksamaların olmaması içinde ilgililerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.



KONYA



Konya genelinde 27 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



