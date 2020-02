İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Can Ataklı'nın yazısına tepki!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gazeteci Can Ataklı'nın polislerle ilgili kaleme aldığı köşe yazılarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Gazeteci Sayın Can Ataklı, 25.02.2020 tarihinde kaleme aldığı 'Zavallı Polisler' ifadesiyle başlayan ve '...daha önce hiç benzeri olmamış biçimde...' şeklinde yalan ifadelerle devam eden köşe yazısının son bölümünde; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce personelinin eğitimine ve halkla ilişkilerine yönelik sık sık yapılan ikaz ve hatırlatmalardan birini amacından saptırarak ilgisiz bir konuyla ilişkilendirmiştir. Adı geçen yazar oluşturduğu bu kurgu üzerinden, saygısızca bir üslupla, '...böyle olunca da azarı yediler zavallılar' şeklindeki aslında kendisini zavallı duruma düşüren ifadeleriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelini insaf ve vicdandan yoksun bir şekilde rencide etmeye çalışmıştır. Tüm halkımızın güvenliğini sağlayan Emniyet Teşkilatı personeline karşı bu saygısız ifadelerin ve değerlendirmelerin sebebi bilinmemekle birlikte keyfiyeti kamuoyunun takdirine arz ederiz.”



CAN ATAKLI NE YAZMIŞTI



Can Ataklı bugünkü yazısında şunları yazdı,



Zavallı polisler, yandaş medyaya toslayınca azarı işittiler

Üzerinden biraz zaman geçti ama ibretlik olması açısından yazmayı yararlı buluyorum.



Geçen hafta, yandaş medyanın parlayan kuruluşlarından Kanal D'nin bir muhabiri, bir taciz haberini hazırlamak için gittiği okulda polisler tarafından alıkonulmuştu.



Kanal D ve Demirören medyası da bu duruma tepki göstermişti.



Yandaş medyanın başına gelen bu olay haliyle İstanbul emniyetini de sıkıntıya soktu.



Müdürler muhtemelen “Kardeşim ne yapıyorsunuz, bizimkilere niye zorluk çıkardınız?” diyerek azarlandılar.



Çünkü daha önce hiç benzeri olmamış biçimde İstanbul Emniyet Müdürü, kendi polislerine fena halde ayar verdi.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın açıklamasında, “Emniyet güçleri, bundan böyle tartıştığı her vatandaşa ‘mukavemetten işlem yaparız' diyemeyecek. Polise mukavemet olursa elbette gereği yapılacak, ancak bazı olayda keyfi davranılıp konunun tırmandırılıp “Polise mukavemetten” işlem yapıldığı ya da yapılmaya çalışıldığı görülüyor. Personelimiz uygun olamayan adap ile ilk diyaloğa başlayınca, vatandaşta tepki verebiliyor ve konu buradan ‘polise mukavemetten' işlem yapmaya gidiyor. Böyle bir şeye müsaade edilemeyecek. Bilhassa sokakta vatandaşla bire bir temasta olan önleyici ekipler, Yunuslar ve Gece Kartalları olmak üzere her göreve çıkışta yapılan toplantılarda bu konu ile alakalı ikaz defaatle yapılacak” denildi.



Polis bu uygulamayı aslında hep yapıyor,



Ne var ki bu kez yandaş tetikçi medyaya tosladılar.



Böyle olunca da azarı yediler zavallılar.

Kaynak : İHA

