İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edildi

Çin'den sonra İran'ı da etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor.



İran basınında yer alan haberlere göre ülkede 50'den fazla ölüme neden olan koronavirüs, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'ye de bulaştı.



TWİTTER'DAN DUYURDU



Tedavi altına alınan bakan yardımcısı, Twitter hesabından yayınladığı videoyla kendisinde virüs tespit edildiğini ve bu salgını yeneceklerini söyledi.



'KENDİMİ EVDE İZOLE ETTİM'



Bakan yardımcısı yayınladığı videoda, 'Size korona virüsüne yakalandığını bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim.” ifadelerini kullandı.



DÜN BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI



İran'da korona vakalarının ve ölümlerin artmasının ardından dün basın mensuplarının karşısına çıkan bakan yardımcısı Herirçi'nin, toplantı anında sık sık öksürerek terini silmesi dikkat çekmişti.



'GEÇMİŞ OLSUN'



Herirçi'nin kendisine virüs bulaştığını açıklamasının ardından, dünkü basın toplantısının görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, 'Toplantıya katılanlara geçmiş olsun' yorumları yaptı.



