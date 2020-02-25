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Günlerdir aranan kızlar bulundu!

Isparta’daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli’de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir’in Konak ilçesinde bulundu. Sorguları için emniyete götürülen çocukların aileleri bekleniyor.

Yaşam / 25 Şubat 2020 Salı 18:59
Günlerdir aranan kızlar bulundu!
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Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.

Ailelerine teslim edilecek

20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp olan 3 kız çocuğu, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınacak kızların ailelerinin beklendiği öğrenildi.

Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti. Kaynak : İHA

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