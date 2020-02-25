USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Gümrük kapılarında yeni dönem!

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirilen Akçakale Gümrük Kapısı, karşılıklı giriş çıkışlarla tam olarak faaliyete girdi.

Yaşam / 25 Şubat 2020 Salı 18:25
Gümrük kapılarında yeni dönem!
Video için tıklayın

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinatörlükleri tarafından daha önce saha düzenlemesi, asfaltlama, bina tadilat ve boya işleri yapılan Akçakale Gümrük Kapısı, aktif hale getirilen HGYS ile uluslararası standartlarda hizmet verebilecek hale geldi. Ticari geçişlerin HGYS ile kayıt altına alındığı kapıda, Tel Abyad’a geçmek isteyen kişilerin kayıtları da Kara Hudut Kapısı Büro Amirliğinde kısa sürede gerçekleştiriliyor. Aynı sistemin Tel Abyad Gümrük İdaresine de kurulduğundan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Tel Abyad Yerel Meclisi Gümrük İdaresi Sorumluları, Vali Abdullah Erin’i ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya’yı ziyaret ederek birer teşekkür plaketi takdim etti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Gümrük KapısıUluslararasıVali Yardımcısı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı