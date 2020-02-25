Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX muhabirinin Libya sorusuna sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan gezisinden önce Esenboğa'da açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, FOX TV muhabirinin sorduğu Libya ile ilgili soruya sert sözlerle yanıt verdi.



İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



Fox önce gazete olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın ve muhalefetin söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz türde ifadeyi de… Beni muhalefet mi yargılayacak? ne diyor muhalefet? Gidip Esed ile görüşeceksiniz diyor. Bu nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye... O aklı sen kendine sakla da bir işe yarasın hiç olmazsa.



Bizim kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı açıkladım, Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Evet var. Ne Bay Kemal; şunu da sordu ya. Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var ki Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydalar var. Ve ortak paydalar içerisinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Suriye'de bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı şeref telakki ediyorlar. Oraya gidişlerinin manevi boyutu da var ama bundan Bay Kemal anlamaz.

