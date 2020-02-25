USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Cep telefonu hırsızlığı kamerada!

Kayseri'de, park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

3. Sayfa / 25 Şubat 2020 Salı 18:58
Cep telefonu hırsızlığı kamerada!
Video için tıklayın

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi ve Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri Hakan S'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Hakan S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüpheli Hakan S'nin arkası dönük şekilde, park halindeki otomobilin kilidini zorlayarak kapıyı açtığı ve içerideki cep telefonunu alıp bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Emniyet MüdürlüğüHürriyet MahallesiHırsızlık Büro AmirliğiGüvenlik KamerasıCep Telefonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı