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Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi!

Niğde’de polisin yol uygulamasında İran üzerinden Türkiye’ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenlerden 2’si korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

3. Sayfa / 25 Şubat 2020 Salı 16:18
Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi!
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Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 Pakistanlı'yı sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hastanede sağlık personeline maske dağıtılarak olası şüphe nedeniyle tedbir alındı.

Sağlık ekiplerinin 2 Pakistanlı'dan aldıkları kan örneklerini Ankara'ya gönderdiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.






 
Kaynak : İHA
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