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Başsavcılıktan HDP'nin kongresine soruşturma: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin 4. Olağan Kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları ile hazırlanmış slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlattı.

Siyaset / 25 Şubat 2020 Salı 16:35
Başsavcılıktan HDP'nin kongresine soruşturma: 15 gözaltı kararı

Başsavcılık, slayt gösterisini hazırladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 14 yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 23 Şubat'ta Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4. Olağan Kongresinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine aynı gün soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada “Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir” denildi.

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