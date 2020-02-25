Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,83 liradan 6,73 liraya, Ankara’da 6,98 liradan 6,88 liraya, İzmir’de ise 6,98 liradan 6,88 liraya gerileyecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Kaynak : İHA

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