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Ankara'da Tahran'dan gelen uçakta corona virüsü alarmı

Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmek üzere hareket eden yolcu uçağı "corona virüs" şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildi. Kum kentinden gelen 12 yolcunun ateşi sınırın üstünde çıktı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Uçaktaki yolcular karantinaya alınacak.

Güncel / 25 Şubat 2020 Salı 13:12
Ankara'da Tahran'dan gelen uçakta corona virüsü alarmı

Uçaktaki bir yolcuda corona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca, 'İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak' açıklamasını yaptı.

Koca, 132 Türk yolcu ve mürettebatın karantina için Dr. Zekai Tahir Burak hastanesine sevkedileceğini söyledi.

KUM'DAN GELEN 12 YOLCUDA ATEŞ SINIRIN ÜSTÜNDE

Uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İran'ın Kum kentinden gelen 12 yolcuda ateş seviyesi sınırın üstünde. Sağlık Bakanlığı ekiplerince kontrollerin yapıldığını aktardı.

Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz' açıklamasını yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti.

Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

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