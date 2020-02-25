Altını olanlar dikkat!

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı dün 331 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 543 lira, Cumhuriyet altını da 2.241 liradan satılıyordu.



Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün ise hız kesti. Gram altın bugün 325 lira seviyesine kadar geriledi.



GÜN İÇİ EN DÜŞÜK 323 LİRAYI GÖRDÜ



Bugün altın fiyatlarında en düşük 323 lira seviyesi görüldü. En yüksek ise 327 lira seviyelerine yükseldi.



Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında, 1.675 dolar seviyesini test etmişti.



Altının ons fiyatı bugün ise saat 09.10 itibarıyla 1.647 dolar seviyesinde seyrediyor.



Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını belirtti.



Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere makroekonomik veri takviminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.600 seviyesinin destek, 116.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.



