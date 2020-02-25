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Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 bin 794 paket kaçak sigara ve 185 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Güncel / 25 Şubat 2020 Salı 10:16
Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Adana, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

7 GÖZALTI

Yapılan bu operasyonlarda, piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirilirken 7 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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