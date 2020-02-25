Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 bin 794 paket kaçak sigara ve 185 şişe kaçak içkiye el konuldu.
Adana, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
7 GÖZALTI
Yapılan bu operasyonlarda, piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirilirken 7 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.