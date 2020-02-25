Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Adana, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için eş zamanlı operasyonlar düzenledi.



7 GÖZALTI



Yapılan bu operasyonlarda, piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirilirken 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.