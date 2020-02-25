24 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.



Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 'mahrem imamların' verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüphelilerden 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personelden olduğu belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar başlattı.



Haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlıların Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'na yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerlerden olduğu kaydedildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.