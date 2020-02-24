Yıllar sonra dikkat çeken itiraf!

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Dini Eserlerin Restorasyonu Kurumu'nun eski Başkanı Tuğgeneral Hasan Plarek, ABD saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.



İran Lideri Ali Hamaney tarafından, Dini Eserlerin Restorasyonu Kurumu'nun tesis edilmesinden 15 yıl sonra, Süleymani tarafından kurumun başına atanan ve aynı zamanda Süleymani ile 40 yıllık geçmişi olan Plarek, Suriye'de Esad'ın istifasını ve Suriye'den kaçışını Süleymani'nin engellediğini açıkladı.



'ESAD NEREDEYSE SIĞINMACI OLACAKTI'



Fars Haber Ajansı'na konuşan Plarek, 'Kasım Süleymani, Suriye sorunuyla tek başına mücadele etti ve Suriye'yi kurtardı. Hatta Beşşar Esed neredeyse sığınmacı olup ülkesini terk edecekti. O (Süleymani), 'Zafer için tek yol direniştir. Allah'ın izniyle başarılı olacağız' dedi, direndi ve başarılı oldu.' ifadelerini kullandı.



'RUSYA'YA İLTİCAYI DÜŞÜNÜYORDU'



Devrim Muhafızları Komutanlarından Gülali Babayi de, 'Balıkların Mesajı' kitabında, Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden komutanlarından Hüseyin Hemedani'nin, 'O gece çok karmaşık bir durum söz konusuydu. Esed, işinin bittiğini düşünüyordu. Rusya gibi bir ülkeye iltica etme peşindeydi.' ifadelerini aktardı.