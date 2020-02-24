USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Üçüncü sondaj gemisi yakında Türkiye'de olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin İngiltere'den alındığını açıkladı. Bakan Dönmez, geminin birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyledi

Güncel / 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:36
Üçüncü sondaj gemisi yakında Türkiye'de olacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgedeki sondaj faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ İNGİLTERE'DEN

Bakan Dönmez, 'Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı.

Fatih DönmezİngiltereDoğu AkdenizTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı