Üçüncü sondaj gemisi yakında Türkiye'de olacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgedeki sondaj faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ İNGİLTERE'DEN



Bakan Dönmez, 'Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı.