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Türkiye - İran sınırına corona virüs tedbiri: Termal kamera

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip corona virüsiçin alınan tedbirler kapsamında gümrük içinde termal kamera kuruldu.

Sağlık / 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:35
Türkiye - İran sınırına corona virüs tedbiri: Termal kamera

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet müdürlükleri, İl Jandarma komutanlıkları, İl Göç müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına 'Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler' ile ilgili genelge gönderilmesinin ardından Gürbulak Sınır Kapısı'nda da Covid-19 tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Bu kapsamda dün saat 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların söz konusu sınır kapısından yurda girişine izin verilmezken, Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü olarak devam ediyor.

Gürbulak Sınır Kapısıİçişleri BakanıJandarmaİranTürkiye

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