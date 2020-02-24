SGK'dan kesinti talebi!

Türkiye dünya siyasetinde adından söz ettirdikçe ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldı.



Ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardından devlet kurumları tasarruf tedbirleri almaya başladı.



SGK da bu kapsamda çok sayıda maddeden oluşan bir taslak hazırladı.



Ancak alınması istenen tedbir kararları, emeklileri şimdiden kızdırdı. Öyle ki; emekli maaşlarından yüzde 5 kesinti istendi.



Bu kesinti ‘sağlık kesintisi' olarak adlandırılacak.



BAYRAM İKRAMİYESİ KALDIRILACAK MI



Kesintinin yanı sıra, bayramlarda verilen ikramiyelerin de kaldırılması talep edildi.



EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ



Teklifin kabul görmesi durumunda 2 bin lira emekli maaşı alan kişilerden her ay 100 lira ‘sağlık kesintisi' yapılacak.