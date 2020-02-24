Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili pilot tutuklandı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot M.A. Anadolu Adalet Sarayına getirildi.







SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ



Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan kaptan pilot M.A, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



KAPTAN PİLOT TUTUKLANDI



Nöbetçi hakim karşısına çıkan M.A., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.