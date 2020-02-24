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Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Güncel / 24 Şubat 2020 Pazartesi 18:32
Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak' suçundan pilot M.A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CumhuriyetPegasus

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