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O ilçede eğitime 15 gün ara verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkale'nin kırsal mahallelerinde depremde hasar gören okullar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk çünkü buradan Van'a giden, Başkale'ye giden vatandaşlarımız da doğal olarak çocuklarını da götürdüler. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır." diye konuştu.

Güncel / 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:23
O ilçede eğitime 15 gün ara verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'nin kırsal mahallelerinde depremde hasar gören okullarla ilgili olarak ''Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk çünkü buradan Van'a giden, Başkale'ye giden vatandaşlarımız da doğal olarak çocuklarını da götürdüler. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır'' dedi.

İçişleri Bakanı

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