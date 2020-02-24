Mansur Yavaş'ı yakacak çocuk pornosu skandalı!

Mansur Yavaş belalısı Necmettin Kesgin'i , 'Çocuk pornocosu' diyerek ihbar etmiş ve buna gerekçe olarak da Keskin'in kullandığı bilgisayarı delil göstermişti.



TEZGAH ELLERİNDE PATLADI



Bir gecede değişen hakim göreve gelir gelmez Kesgin'i o bilgisayardan çıkan görüntü nedeniyle mahkum etti. Tipik bir FETÖ operasyonuna benzeyen bu iş, döndü dolaştı Mansur Yavaş'ın elinde patladı.



Başka bir davada Kesgin'i sahte senetden mahkum ettirmek isteyen Yavaş, o bilgisayardaki bir belgenin aleyhine olması üzerine bilgisayarın Kesgin'e ait olmadığını gösteren bir belgeyi mahkemeye verdi.



Daha önce Kesgin'i aynı bilgisayarla mahkum ettiren Yavaş, bu olayı unutup, bilgisayarın kendilerine ait olduğunu mahkemeye sununca, 'Çocuk pornocusu' iftirası attığını da kendi eliyle itiraf etmiş oldu.



Bu belgelerle mahkemeye giden Necmettin Kesgin'in Mansur Yavaş'ı mahkum ettirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Ankara Takipte isimli twitter sayfasında mahkeme belgeleri tek tek yayınlarak kurulan tezgah ayrıntılarıyla ortaya çıkartıldı.



İŞTE ADIM ADIM ÇOCUK PORNOSU TEZGAHI



1. MANSUR YAVAŞ'IN SAHTE SENET SKANDALINDA YENİ GELİŞME. Mansur Yavaş sahte senetle, Necmettin Kesgin'den 600 Bin $ tahsil etmek isemiş, senetteki imzanın Necmettin Kesgin'e ait olmadığı anlaşılınca Mansur Yavaş sahte senetle icra takibi yapmaktan para cezasına çarptırılmıştı.







2. Ancak Mansur Yavaş, Necmettin Kesgin hakkında ceza davası açtırmış ve Necmettin Kesgin'i toplam 6 yıla mahkum ettirmişti. Kesgin davanın istinafta yeniden görüşülmesini isteyince, Mansur'un avukatı kesgin'in dilekçesinin reddedilmesi için aşağıdaki dilekçeyi verdi.









3. Dikkat çeken en önemli husus Mansur Yavaş'ın avukatının “söz konusu bilgisayar şüphelinin kullandığı yada sahibi olduğu bilgisayar değildir” demesi. Oysa bir başka davada Necmettin Kesgin çocuk pornosu seyrettiği gerekçesiyle 3 yıla mahkum olmuştu.







4. Ancak Yavaş'ın avukatı başka bir davaya müdahale ederken bilgisayarın Necmettin Kesgin'e ait olmadığını açıkça itiraf etti.



5. Oysa çocuk pornosu davasında Necmettin Kesgin'e ait olduğu iddia edilen bilgisayar imza karşılığı Mansur Yavaş'a teslim edilmişti Bu nasıl iş? Mansur un avukatı bilgisayar Necmettin'e ait değil diyor. Peki Necmettin kendisinin olmayan bilgisayardan nasıl 3 yıl mahkum ediliyor.





6. Bilgisayar Necmettin'in ise Necmettin'in iade edilmesi gerekir. Bilgisayar Mansur Yavaş'a teslim edildiğine göre çocuk pornosunu kim yükledi.

