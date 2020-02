İstanbullu sanatseverler, haftayı birbirinden renkli kültür sanat etkinlikleriyle geçirebilecek.



Jamaikalı caz piyanisti Monty Alexander ve grubu 24 Şubat'ta, İspanyol Diva Monica Molina ise 28 Şubat'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.



Kadıköy Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 24 Şubat'ta Leipzig Yaylı Trio topluluğu Süreyya Operası'nda, 28 Şubat'ta ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Caddebostan Kültür Merkezi'nde konser verecek.



Üsküdar Belediyesince düzenlenen etkinlik çerçevesinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24 Şubat'ta EYPİO sahne alacak.



Piyanist Gülsin Onay ile tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ilk kez sahnelenecek "Muhabbetli Konserler"le 25 Şubat'ta, sanatçı Candan Erçetin de 28 Şubat'ta Zorlu PSM'de "Vestel Gururla Yerli Konserleri"nin konuğu olacak.



Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 27 Şubat'ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde özel bir repertuvarı yorumlayacak.



Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, 29 Şubat'ta Piu Entertainment organizasyonuyla Volkswagen Arena'da "Belle", "Gitan", "Sous le vent" ve "Seul" adlı şarkıların da aralarında olduğu sevilen eserleri seslendirecek.



- Devlet ve şehir tiyatroları oyunları tiyatroseverleri bekliyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında, 26-29 Şubat'ta klasik Fransız tiyatrosunun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen'in yazdığı "Nora- Bir Bebek Evi" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı seçkin örneklerden biri olan "İki Efendinin Uşağı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.



Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde savaşın ve şiddetin insanları nasıl bir çıkmaza sürüklediğini ve insani bağların kopmasına neden olduğunu etkili bir dille anlatan konuk oyun "Maskeliler", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i konu alan "Hayal-i Temsil", Ümraniye Sahnesi'nde Shakespeare'in sevilen komedilerinden biri olan "12. Gece", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Şamata", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde bir çiftin hikayesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan "Geç Kalanlar" sahnelenecek.



Ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarının konu edildiği "Hisse-i Şayia" oyunu, 27, 28 ve 29 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Çocuk oyunlarında ise 27 ve 28 Şubat'ta "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.



"Rüya" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 23 Şubat'ta, "Yaşasın Barış" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Peri Kızı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Ümraniye Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.



- Devlet Tiyatroları



İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı "Hanımefendinin Ziyareti" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın ayakta kalma serüvenine ışık tutan "İyi Şanslar"ı Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Yahya Kemal'in şiirleriyle geçmişe bir yolculuk yaptıran "Kendi Gök Kubbemiz"i Üsküdar Stüdyo Sahne'de 25 Şubat- 1 Mart'ta sahneleyecek.



Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD'de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" 25-29 Şubat'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde oynanırken 27-29 Şubat'ta Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen William Shakespeare'in yazdığı "Hırçın Kız" Küçükçekmece CKSM Sahnesi'ne, "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" de Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.



Yine Garibaldi Salon 2'de, 1 Mart'ta, iletişim eksikliklerini hem hüzünlü hem komik bir bakışla eleştiren "İkinci Nöbetçinin Sıkıntıları" oyunu, Zeytinburnu Sahnesi'nde ise 28 ve 29 Şubat'ta İkinci Dünya Savaşı sırasında ölümüne tiyatro yapan bir grubu konu alan "Giydirici" oyunu izleyicilerini ağırlayacak.



- Sergi, fuar ve paneller



Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi; "Şiirle Gelenler" konuşmaları kapsamında "Şairin Portresi: Turgut Uyar" başlığını konuşmak üzere 25 Şubat'ta Ali Ayçil'i, moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstlendiği "Edebiyat Ne Söyler?" söyleşileri kapsamında ise 28 Şubat'ta Zeynep Gemuhluoğlu'nu ağırlayacak.



National Geographic Photo Ark sergisi 25 Şubat'ta Sıraevler No:55 Akaretler’de açılacak.



"ÖRAV Sohbetleri"nin 26 Şubat'taki konuğu karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu olacak. Yaşaroğlu Öğretmen Akademisi Vakfı'nda gerçekleştirilecek sohbet kapsamında kariyer yolculuğundan ve çocuklar için hazırladığı mizah dergisi "Süper Penguen"in hikayesinden bahsedecek.



Sanatçı Müfit İşler'in "Arıza" adlı sergisi, 26 Şubat'ta F Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak.



Figüratif resim alanında çalışan sanatçı Nevhiz, "Varlığımın Garip Şarkısı" başlıklı retrospektif sergisi ile 27 Şubat'ta İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde izleyicileriyle buluşacak.



Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Gündem Dışı Konuşmalar"ın konuğu 29 Şubat'ta İbrahim Tenekeci olacak.

