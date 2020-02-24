Emeklilikte yeni dönem!

Meclis gündeminde olan ve bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba Yasa ile Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) de yeni düzenleme yapılacak.



Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre tasarının yasalaşması halinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle BES'e girip, tasarruf edebilecek ve sistemin sunduğu tüm avantajlardan yararlanacak. Mevcut uygulamada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız BES'e girebiliyorlardı ancak aylık ya da yıllık sisteme ödeyecekleri katkı paylarını TL üzerinden yapmak durumundaydı. Açıkçası çoğu gurbetçi BES'e ilgi gösterse de TL ödemelerinden dolayı girmiyor; ‘döviz üzerinden ödeyim, emekliliğim geldiğinde de birikimimi yine döviz üzerinden alayım' diyordu. İşte yeni yasa buna imkan tanıyor.



6.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR



Öğrendiğim kadarıyla yeni düzenlemenin içeriğini paylaşayım. Dövizli BES'e, sadece; Türkiye'de ikamet etmeyen kişiler ile Mavi Kart sahipleri girebilecek. Değişiklik daha çok Avrupa'da yaşayan vatandaşları kapsayacağından ödemeler de euro üzerinden olacak. Şartları yerine getirip de sistemden emekli olunacağı zaman birikim de euro üzerinden alınacak. Birileri, ‘yeni düzenleme kaç kişiyi ilgilendiriyor?' diye soracaktır. Yurt dışında 6.5 milyona yakın vatandaşımız bulunuyor. Bunların 5.5 milyona yakını da Avrupa'da bulunuyor ki, 2 milyondan fazlası Almanya'da, 1.5 milyona yakını da Fransa ve Hollanda'da yaşıyor.



DEVLET KATKISI DA DÖVİZLE



Gelelim, dövizli BES'e, devletin de katkı yapıp yapmayacağı. Sisteme giren herkese ödediği katkı payının yüzde 25'i kadar da devlet katkı yapıyor. Devlet, gurbetçilere de katkı yapacak, ancak bu katkı TL değil döviz üzerinden olacak. Katkı miktarı da yüzde 25 olmayacak. Meclis'e gönderilen yasa tasarısında katkı konusunda şu yazıyor; “Cumhurbaşkanı yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkilidir”. Buradan da anlaşılıyor ki, dövizli BES uygulamasında devlet döviz cinsinden katkı yapacak ve katkı miktarı da yüzde 25'den düşük olacak.



Peki, dövizli BES'le amaç ne? Bugün sistemde toplam 12.2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor; fon büyüklüğü de 133 milyar liranın üzerinde. Gurbetçilerin sisteme girmesi ile fon büyüklüğü artacak. Dolayısıyla ülke tasarrufuna katkı sağlanacak. İkincisi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir emeklilik imkanı sunulmuş olacak.