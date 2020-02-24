Çin'den tüm dünyayı sevindiren haber!

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına, koronavirüs konusuna ilişkin açıklamalar yaptı.



'İLAÇ ETKİSİNİ KANITLADI'



Hanhui, Çin'deki bilim adamlarının bulduğu ilacın etkisini kanıtladığını ve testlerin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.







'ŞUBAT SONUNDA HAYAT NORMALE DÖNECEK'



İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyen büyükelçi, 'Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.' dedi.



'DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'YLE ÇALIŞIYORUZ'



Büyükelçi açıklamasında, 'Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.