ÇAYKUR 24-28 Şubat arası 760 işçi alımı yapacak

Çaykur tarafından yayımlanan personel alım ilanı başvurusunda adayların, hangi illerde istihdam edileceği de bildirildi. Çaykur iş başvurusu işlemi, 24-28 Şubat tarih aralığında tamamlanacak.



ÇAYKUR 760 personel alımı başvuruları bugün başlıyor.



İŞKUR üzerinden kabul edilecek başvurular Rize, Trabzon, Artvin'deki fabrikalar için yapacak. Çaykur resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; “Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız ile 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için, noter kurası ile 760 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır” denildi. Çaykur, başvuru şartlarını da erişime açtı. Peki, Çaykur işçi alımı başvuru formu nasıl doldurulur? İŞKUR Çaykur işçi alımı hakkında merak edilenler…



ÇAYKUR KURA İLE 760 PERSONEL ALACAK



Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları ile 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için, noter kurası ile 760 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır.



ÇAYKUR BAŞVURU ŞARTLARI



1- 18- 50 yaş aralığında,



2- Erkek,



3- En az İlkokul mezunu,



4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme





ÇAYKUR PERSOENL ALIMI BAŞVURULARI 28 ŞUBAT'TA SONA ERECEK!



Yapılan açıklamada; “İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. ( Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır” ifadeleri kullanıldı.



ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI



Çaykur ayrıca engelli ve hükümlü işçi alacağını da duyurdu. Yapılan duyuruda; “4857 sayılı İş Kanununun 30'uncu maddesi gereğince çalıştırılması gereken Engelli ve Eski Hükümlü işçi kontenjanlarımızdaki noksanlığın tamamlanması için Rize İline bağlı işyerlerimiz için Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 35 Engelli 17 Eski Hükümlü, Trabzon İline bağlı işyerlerimiz için Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 Engelli 3 Eski Hükümlü, Artvin İline bağlı işyerlerimiz için Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 3 Engelli 2 Eski Hükümlü, Giresun İline bağlı işyerlerimiz için Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 1 Eski Hükümlü olmak üzere, toplam 47 Engelli 23 Eski Hükümlü geçici işçi noter kurası ile işe alınacaktır.



İşe alınacak engelli ve eski hükümlü işçiler çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işe alınacaktır.



İşe girmek isteyen Engelli ve Eski Hükümlü işçi adayları, ikamet ettikleri İlin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.



İş başvuruları 24/02/2020 – 28/02/2020 tarihleri arası 5 işgününde yapılacaktır.



İşe alınacak işçiler noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi Rize ve Giresun İli için 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00'da Rize /Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, Trabzon İli için 18 Mart 2020 Çarşamba saat 13.00'de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, Artvin İli için 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00'de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda gerçekleştirilecektir.” denildi.



KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



ÇAYKUR personeli, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.



İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2020 yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.