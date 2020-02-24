Bakan Kurum: Van'da ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'a ilişkin, "İlk belirlemelere göre 13 köyde 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son dakika açıklamasında, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız.